Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Fedez con tanto di didascalia in inglese in cui invitava i followers a guardare i piedi di lui al grido di “guardate i suoi piedi e non ditemi che sono migliori dei miei“. Molti commenti sotto la foto, quindi, su esplicita richiesta della Ferragni, sono virati sui piedi del rapper etichettati come ‘brutti’ e con le ‘unghie lunghe’.

Lo scatto con i relativi commenti è stato notato anche dal Fatto Quotidiano che ci ha realizzato un articolo dal titolo “Chiara Ferragni e Fedez pubblicano una foto insieme a letto ma i fan gridano: ‘Che orrore’“.

Fedez, venuto a conoscenza del post, ha deciso di difendere le proprie unghie dei piedi pubblicando una storia contro il Fatto Quotidiano, in cui gli chiede gentilmente di evitare (almeno per una settimana) di parlare delle inezie che riguardano lui e la sua famiglia.

Il Fatto Quotidiano, nella figura della giornalista Claudia Rossi, gli risponde così: