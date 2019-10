Nientes stories, zero foto. Di video neanche l’ombra. L’ultimo post risale a una settimana fa. Che fine ha fatto Fedez? E’ quanto si chiedono da giorni i suoi follower su Instagram da dove il cantante è scomparso da 7 giorni. A svelare il ‘mistero’ è stata la moglie Chiara Ferragni, che qualche giorno fa ha postato su Instagram una foto abbracciata al marito in cui scrive: “Mi manca il mio sexy uomo. E’ via per una settimana per lavoro e probabilmente tornerà tra un’altra settimana”. Anche ieri, Ferragni ha postato alcuni scatti con Leone e il cagnolino Matilde: “Torna a casa presto Fedez, ci manchi tanto” si legge nel post.

Fonte