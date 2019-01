“Io a Sanremo? Ci andrei pure, ma mi cago sotto e me la vivrei molto male“. Così Fedez a Milano, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco ‘Paranoia Airlines’, che uscirà venerdì prossimo, 25 gennaio. In passato, ricorda il rapper, “ci sono stato, quando ho accompagnato Lorenzo Fragola”. In quella occasione “mi sono visto nei suoi panni e ho pensato che non ce l’avrei fatta”. Il fatto, spiega, è che “tra i miei punti deboli c’è che ho tremendamente paura di cantare in tv; è un contesto troppo diverso da quello che è un concerto, con le telecamere, le dinamiche di studio, eccetera. Io – ribadisce – lo farei, ma me lo vivrei veramente molto male. Per me, non per il festival”.

