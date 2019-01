Sabato scorso a Verissimo Fabrizio Corona ha rivelato di essere stato tradito da Silvia Provvedi, che avrebbe avuto un “incontro” con Fedez.

“Nel libro racconti che con Silvia Provvedi ci sono stati molti tradimenti, sia da parte sua, sia da parte tua – ha dichiarato Silvia Toffanin – si parla di tradimento, hai scritto che lei ti ha tradito con? Pari di Fedez” “I tradimenti sono veri – ha risposto Corona – io so che sono veri, poi magari non lo sono. Si parla di Fedez, di un altro cantante, di un calciatore…”

In questa storia è intervenuta anche Chiara Ferragni che ha smentito subito dei rumor che stavano circolando in rete.

Nel nuovo libro di Corona si legge che questi incontri tra la Provvedi e Fedez ci sarebbero statati ben prima dell’arrivo di Chiara nella vita del cantante.

Oggi Valerio Staffelli per Striscia la Notizia ha raggiunto Federico per ascoltare la sua verità.

Staffelli: «Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?».

Fedez: «Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro».

Staffelli «Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?».

Fedez: «Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa».

Staffelli: «Niente sess0?»

Fedez: «Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io. Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già».

Mistero risolto. Federico e Silvia si sono divertiti, Fabrizio si è beccato un paio di corna e vissero tutti felici e contenti.



Fedez e Silvia Provvedi c’è stata un storia d’amore? Parla il rapper e riceve il tapiro pic.twitter.com/b4HYMKwHX2 — Carmen Cri (@carmenFashionCr) 22 gennaio 2019