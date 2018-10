Fedez ha deciso di mettere un punto sul capitolo compleanno rispondendo ad un fan su Instagram:

“Ho interrotto una festa a sorpresa di cui non sapevo nulla, ci siamo scusati, abbiamo mantenuto ciò che abbiamo detto e stiamo andando avanti con la nostra vita. Non siamo infallibili, si sbaglia e si va avanti”.

Ma se da una parte Fedez si scusa, dall’altra la polemica continua: ieri il sito Tabloit.it ha infatti pubblicato un video in cui si nota il rappper parlare con la moglie per mettersi d’accorso su cosa dire sui social per placare gli animi. “Diciamo che lo diamo in beneficenza?“, sembra chiedere Fedez alla mamma, come riportato da Repubblica.

Andatevi a vedere il video e rendetevi conto di quanto vi prendono per il culo lui che con la sigaretta in mano dice” allora diciamo che verrà dato in beneficienza” e lei che altezzosa gli dà indicazioni su come fare il video su Instagram

Svegliatevi da sto sogno #Fedez #Ferragni pic.twitter.com/BgY2Dc7QSb — Dilet_s👩🏼 (@diletitta) 23 ottobre 2018

Nel dubbio online sono spuntate altre foto di Fedez, tipo questa dove apre un barattolo di sugo per sentirne l’odore.

Chissà se anche quello lo hanno dato in beneficenza.