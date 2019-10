Querela archiviata: è questa la decisione della Procura di Roma che oggi ha analizzato la denuncia esposta da Fedez ai danni di Daniela Martani, ex gieffina che un anno fa dette del pallone gonfiato al rapper in merito alla sua discussa festa di compleanno al Carrefour.

Facciamo un passo indietro: poco più di un anno fa, infatti, in occasione del ventinovesimo compleanno di Fedez, la Ferragni affittò un intero Carrefour non immaginando che i suoi ospiti potessero distruggere tutto: frutta e verdura lanciata in aria, Panettoni presi a calci, bottiglie di vino rotte per terra ed anche piatti di plastica lanciati in aria in stile frisbee. Uno spreco a tutto tondo che spinse sia Fedez che Chiara a chiedere scusa. Le critiche furono così feroci che il rapper si cancellò pure da Instagram.

Fra i tanti commenti di critiche uno ha particolarmente ferito Fedez, tanto da spingerlo a procedere per vie legali: sto parlando di quello lasciato da Daniela Martani, eccolo:

“Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like”

Oggi, però, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela perché secondo il pm Caterina Sgrò (come si legge su Il Corriere della Sera):