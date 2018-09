Ieri il Royal Wedding italiano ha monopolizzato l’attenzione di tutti sul web, Fedez, Chiara Ferragni e Leone sono stati i protagonisti del 99% dei tweet. Del loro matrimonio ormai sappiamo quasi tutto, grazie anche alle dirette degli invitati, ma una delle mie b!tches mi ha fatto notare un particolare che forse non tutti conoscono.

La storia d’amore tra il rapper e Chiara è nata a metà 2016 grazie anche al brano Vorrei Ma Non Posto (nel quale è citata l’imprenditrice digitale), ma i due si conoscevano già. Un mio lettore mi ha passato una foto che non ricordavo e che mostra come possono cambiare le cose in pochi mesi. Nello scatto si vedono Fedez con Giulia Valentina e Chiara Ferragni con l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. L’immagine è stata caricata su Instagram da Federico il 19 dicembre 2015.

Come è nato l’amore tra Fedez e Chiara Ferragni.

“In America Chiara è una vip, ma le hit di Fedez non arrivano oltreoceano. Gli amici, però, le mandano subito una notifica e le fanno sapere che Fedez l’ha citata in una canzone. “Chissà cos’avrà detto di me” ha pensato Chiara. La ragazza torna in Italia e il primo brano che sente alla radio è proprio “Vorrei ma non posto”. Chiara ascolta le parole di Fedez. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Basta questa battuta sagace del rapper e Chiara è subito conquistata: posta un video sui social dove canta proprio questa canzone e lui le risponde su Snapchat con un nuovo post. La richiesta di Fedez è molto esplicita: “Chiara, limoniamo?”. Ce ne vuole per colpire una come la Ferragni, che con la sua bellezza potrebbe conquistare chiunque. Invece, alla cremonese è piaciuto lo stile diretto e senza peli sulla lingua di Fedez. I due cominciano a scriversi e, poco dopo, Fedez la invita a cena fuori.”

Fonte: TG24Sky