Fedez: Presto uscirà la mia canzone per Leone

(foto dal profilo Instagram di Fedez)

“Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri“. Fedez ha deciso di annunciare così, con un post sul suo profilo Instagram pubblicato accanto ad una foto dove appare sorridente vicino al figlio Leone, che presto pubblicherà un brano dedicato proprio al bambino, avuto da Chiara Ferragni.

“È una canzone – scrive Fedez rivolgendosi direttamente al bambino – che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”, conclude.