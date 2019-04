Fedez è attualmente in vacanza insieme a Chiara Ferragni (ma senza il piccolo Leone) in un posto paradisiaco, ma purtroppo quella fake news in merito ai vip che non lasciavano le mance ai riders di Milano gli è comunque arrivata all’orecchio ed ha voluto fare una precisazione su Twitter.

Il suo nome infatti appariva nella presunta lista dei vip che non davano mance ai riders e trattandosi di una notizia infondata ha voluto mettere i puntini sulle i, salvo poi rimuovere tutto.

“Invito Deliveroo a rendere pubblico il mio storico con tutte le mance lasciate, se è questo il problema che vi affligge. E a questo rendete pubblico quello di tutti, compresi moralisti della Domenica. Così possiamo abbracciarci tutti quanti e dire di aver risolto il problema dei diritti dei lavoratori. Io ho 11 dipendenti a cui verso regolarmente contributi con stipendi più che dignitosi, pago milioni di euro di tasse l’anno… e lascio pure la mancia. Quindi? Sono degno di respirare la vostra stessa aria?”

Fino alla provocazione rivolta a Deliveroo che a sua volta ha preso le distanze da quanto uscito, trattandosi per l’appunto di una notizia falsa.

“Invito @Deliveroo_Italy a pubblicare il mio storico delle mance lasciate. E a questo punto mi aspetto che tutti moralisti della Domenica facciano lo stesso. Me ne sono successe di cose strane nella vita, ma pensare che avrei dovuto giustificare le mance che lascio è fantastico 😅”.

Il tweet, purtroppo, è stato eliminato poco dopo.