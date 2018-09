Fedez, ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo (dove ha preferito NON parlare di J-Ax e Rovazzi, attirando le critiche di Fabrizio Corona), ha affrontato l’argomento “Asia Argento“, da settimane sulla bocca di tutti per lo scandalo molestie.

Fedez ha svelato che il ritorno di Asia Argento al bancone di X Factor è tutt’altro che impossibile:

“Quando è esploso lo scandalo Asia, il rischio era che per tutta l’edizione si parlasse di Asia e del suo scandalo a scapito dei concorrenti, ad oggi però si parla solo di Asia in quanto giudice bravissima, quindi secondo me i concorrenti stessi richiederanno Asia come giudice ed io stesso spero che venga fatto questo dietrofront”

Pare però che sia stata la stessa Asia a decidere di lasciare X Factor, come annunciato da Libero

“Il vero motivo per cui Asia Argento non ha più proseguito il suo impegno con X-Factor sarebbe stato deciso da lei stessa. La giurata del talent avrebbe preferito non apparire più in pubblico dopo lo scandalo delle molestie contro Jimmy Bennet. Attore all’epoca 17enne che sarebbe stato risarcito per le violenze subite, come raccontato dal New York Times. Dopo la decisione della Argento, non sarebbero seguite ripercussioni economiche. Questo perché: “Il contratto tra XFactor e Asia si è risolto reciprocamente”.”