Oggi, in occasione dell’evento Vanity Fair Stories è stato chiesto a Fedez se tornerà a lavorare insieme a J-Ax. Il rapper milanese ha tenuto la porta socchiusa, rivelando che nella vita nulla è certo.

“Tornare a collaborare insieme? Nella vita non si può mai sapere…” .

Subito dopo Federico si è sbottonato ed ha svelato che dopo il grande concerto con J-Ax a San Siro è venuto a sapere delle cose non piacevoli, che gli erano state tenute nascoste.

“Per me è stato un grande traguardo, mi porta dietro tanti ricordi, è stato un percorso di sudore, in realtà neanche un obbiettivo che mi ero prefissato, mai avrei pensato di poter arrivare a fare lo stadio di San Siro. Purtroppo anche un evento come questo si porta dietro strascichi non belli. San Siro oltre a essere un bel ricordo, l’evento in sé e il percorso che mi ha portato lì mi ha insegnato tantissimo. Dopo San Siro sono venuto a conoscenza di cose non piacevoli che mi erano state tenute nascoste proprio per fare san Siro.”

Cose non belle tenute nascoste? Chi riguardano? Adesso vogliamo sapere!

Fedez ha anche spiegato come mai è allergico ai vestiti e su Instagram non indossa quasi mai la maglietta.

“A casa ho un ottimo riscaldamento. Sono un ex grasso, per me mostrarmi è una grande conquista”.

La scorsa settimana è stato J-Ax a parlare del litigio con Fedez.

Iene: Perché tra te e Fedez è davvero finita?

Ax: Su questo ti dico no comment

Iene: Ma al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni ci sei andato o no?

Ax: No comment

Iene: Almeno ti ha invitato?

Ax: No comment

Iene: Forse non c’erano più camere disponibili in Sicilia?

Ax: No comment

Iene: Tra 25 anni farai una reunion anche con Fedez?

Ax: Nella vita non si può mai sapere

Fonte: Vanity Fair