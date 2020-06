Fedez ha parlato del suo futuro e del suo rapporto con la musica: le dichiarazioni del rapper sui suoi progetti.

Se sei un fan di Fedez di vecchia data, di quelli che lo hanno conosciuto come rapper prima del grande successo mainstream, forse il suo percorso degli ultimi anni non ti avrà fatto piacere. Ma il futuro sarà nella direzione già intrapresa.

Lo ha annunciato lo stesso rapper a margine di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Come riferito da Rockol, infatti, l’artista ha parlato dei suoi progetti futuro, ammettendo: “Nei prossimi anni sarò un imprenditore“.

Fedez parla del suo futuro

Federico Lucia, questo il suo vero nome, ha da poco iniziato un percorso con la società Be, diventandone in un certo senso un consulente d’unione tra l’ambito digitale e il settore finanziario.

Insomma, ormai la sua carriera è sempre più improntata a un futuro lavorativo non per forza collegato direttamente al mondo della musica. Ammette l’artista: “Il mio futuro sarà da imprenditore“. Tuttavia, tranquillizza i fan: “Continuerò a far musica finché sentirò l’esigenza di esprimermi: per ora c’è ed è più viva che mai“.



Fedez

Fedez e la musica: quale sarà il suo futuro?

Insomma, nei prossimi anni Fedez sarà sempre più un imprenditore, ma rimarrà comunque vicino al mondo della musica. Anzi, sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare anche in questo ambito: “L’idea di dare opportunità a giovani talenti mi stimola molto. Durante la quarantena ho conosciuto un’artista emergente che grazie al lavoro fatto insieme è passata da 200mila a 1 milione di ascolti mensili su Spotify“.

Ultimamente l’artista è tornato alla musica e al rap, prima in collaborazione con Cara, poi con il suo ultimo singolo, Problemi con tutti (Giuda), un brano che ha diviso i suoi fan, come spesso capitato nella sua carriera: