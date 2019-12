Quella andata in onda ieri sera da Peter Gomez a La Confessione è stata forse la più bella intervista che Fedez abbia mai rilasciato. Il conduttore è riuscito finalmente a far dire al rapper il motivo della rottura con Fabio Rovazzi e J Ax. Il cantante milanese ha anche svelato che durante una risonanza magnetica gli è stata trovata una demielinizzazione nella testa. Durante l’intervista c’è stato anche spazio per parlare del suo percorso ad X Factor e Federico ha confessato di aver litigato molto con Manuel Agnelli e di aver avuto uno scontro con Morgan.

Parlando di politica il marito di Chiara Ferragni ha detto che oggi non voterebbe per nessun partito (o Movimento) e ha dato dei giudizi ai tre leader più in vista, Renzi, Di Maio e il food blogger.



Fedez su X Factor e Asia Argento.

“Non è carino dire quanto prendevo, in America si direbbe ma in Italia non la prenderebbero bene. Io e Morgan abbiamo avuto uno scontro ma io gli devo tanto perché mi ha insegnato a fare televisione. Lui è stato il più bravo giudice di X Factor. L’estromissione di Asia Argento è stata la decisione più democristiana di X Factor. Mi stupì perché X Factor era un posto dove potevi dure tutto quello che volevi. Fecero quella scelta per paura dei rischi e poi si morsero la lingua. Con Manuel Agnelli abbiamo sempre litigato e abbiamo sempre fatto pace. Il peggior giudice della storia? Mi dicono che la giuria di quest’anno non è un granché, ma io non lo guardo”.

.@Fedez ha aperto il terzo Live Show di #XF12 con #PrimaDiOgniCosa e ci ha fatto commuovere tutti 💙🦁 pic.twitter.com/zXPnM90L1T — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 9, 2018

Fedez e la politica.