La scaletta dei concerti del Paranoia Airlines Tour 2019 di Fedez: ecco le canzoni che dovrebbero far parte degli show del rapper milanese.

Ci siamo. Il tour 2019 di Fedez per promuovere l’album Paranoia Airlines è partito. L’artista milanese torna a esibirsi dal vivo da solo dopo la parentesi con J-Ax, conclusa con la Finale del 1° giugno 2018.

Questo per Fedez è il primo tour da marito e padre. Anche per tale motivo, forse, è il più teso e atteso della sua vita. L’artista ha già annunciato che al termine di questa serie di show si prenderà una pausa. Ragione in più per seguire almeno uno di questi show. Ma quale sarà la scaletta del Paranoia Airlines Tour 2019?

La scaletta dei concerti di Fedez

La prima data del tour 2019 di Fedez è quella di Firenze del 15 marzo, ma già il 13 il rapper ha tenuto una privatissima anteprima dei propri show a Vigevano. Più che probabile che la scaletta base delle date di tutto il tour si rifaccia dunque proprio a quella della ‘fittizia data zero’.

FEDEZ

Ecco tutte le canzoni presenti in scaletta a Vigevano:

1 – Che cazzo ridi

2 – Così

3 – Tutto il contrario

4 – Paranoia Airlines

5 – Assenzio

6 – Pensavo fosse amore e invece

7 – Italiana

8 – 21 grammi

9 – Fuck the noia

10 – L’amore eternit

11 – Magnifico

12 – Faccio brutto

13 – Holding out for you

14 – Generazione boh

15 – Favorisca i sentimenti

16 – Amnesia

17 – Prima di ogni cosa

18 – Senza pagare

19 – Vorrei ma non posto

Fedez, da Firenze a Treviso: le date del tour

Di carne al fuoco per rendere questi concerti memorabili dunque ce n’è. Ovviamente l’artista sembra voler lasciare ampio spazio al suo nuovo album, ma senza dimenticare i brani più famosi del suo passato recente, compreso quello con J-Ax.

Riepiloghiamo le date del tour 2019 di Fedez. Ecco il calendario completo:

15 marzo Nelson Mandela Forum di Firenze;

16 marzo PalaAlpitour di Torino;

21 marzo Unipol Arena di Bologna;

23 marzo PalaGeorge di Montichiari (BS);

28 marzo PalaRossini di Ancona;

30 marzo PalaSele di Eboli;

2 aprile Pal’Art Hotel di Acireale (CT);

5 aprile PalaLottomatica di Roma;

8 aprile Mediolanum Forum di Milano;

13 aprile Kioene Arena di Padova;

14 aprile Zoppas Arena di Conegliano (TV).