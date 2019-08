Fedez, nuovo album in arrivo: il rapper milanese su Instagram anticipa di essere al lavoro su un nuovo disco, con la collaborazione di Dargen D’Amico.

Come già anticipato qualche settimana fa, la pausa per dedicarsi alla famiglia è finita e ora Fedez si sente pronto per tornare a lavorare su nuova musica.

Il rapper milanese, terminate le vacanze in giro per il mondo, a quanto pare ha già preparato il materiale per un nuovo album, il suo sesto disco in carriera. E lo ha annunciato, ovviamente, tramite una storia su Instagram.

Fedez, nuovo album: l’annuncio su Instagram

Sono passati pochi mesi da Paranoia Airlines, un album che avrebbe dovuto rimanere l’ultimo di Fedez per parecchio tempo. Ma pare che in realtà il rapper sia un vulcano d’idee in questo periodo, e non vuole certo far passare l’ispirazione.

Ecco perché, in una storia su Instagram in compagnia del collega Dargen D’Amico, ha dichiarato: “Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la mer*a accumulata in questi mesi. Abbiamo lavorato in segreto per un po’, ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione“.

Fedez

Fedez e Dargen D’Amico di nuovo insieme

Mentre continua a godersi i risultati di Paranoia Airlines, il secondo disco più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2019, Fedez è dunque già proiettato sul futuro.

Un futuro che lo vede di nuovo affiancato da un collega di profilo altissimo come Dargen D’Amico, rapper e producer che componeva le Sacre Scuole con Gué Pequeno e Jack La Furia, prima della nascita dei Club Dogo.

Non sappiamo quale ruolo vestirà D’Amico nel nuovo disco di Fedez. Quel che è certo è che i due avevano già lavorato insieme qualche anno fa, nel brano di Dargen Bocciofili. Riascoltiamolo insieme: