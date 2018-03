Fedez abbandona (momentaneamente?) l’attico a CityLife a Milano, acquistato un paio d’anni fa a due milioni di euro.

Con la nascita di Leone il rapper si è trasferito da settimane a Los Angeles dove probabilmente starà molto tempo, per questo motivo ha deciso di mettere in affitto la sua dimora milanese.

L’appartamento situato su due livelli al tredicesimo piano, è grande 270 metri quadri ed il prezzo fissato è di 9000 euro al mese più 1000 euro al mese di spese condominiali.

Il totale è facile da calcolare.

Ecco la descrizione dell’attico e le foto, tratte dal sito dove è possibile affittarlo, Idealista.it:

Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all’ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone. La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d’affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l’appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato. Ogni dettaglio è ben curato. Completa la proprietà un box doppio incluso nel prezzo.