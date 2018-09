Sono mesi che i rapporti tra Fedez, J Ax e Fabio Rovazzi si sono congelati. I giornali hanno fatto diverse ipotesi e qualcuno ha addirittura tirato in ballo Chiara Ferragni, facendola passare per una Yoko Ono all’italiana.

Ieri sera King Maury a L’Intervista ha provato a chiedere a Federico i dettagli sulla litigata con i suoi due amici, ma il rapper si è trincerato dietro ad un ‘no comment’. Fedez però si è lasciato sfuggire quella che potrebbe essere una frecciatina, quando ha detto ‘io quello che devo dire non lo dico nelle interviste‘.

“Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”.

E io che ho guardato questa intervista solo per sapere qualcosa su Rovazzi, J Ax e Giulia Valentina…

Le pochissime cose che sappiamo ad oggi sono quelle dette da Fabio durante una conferenza stampa.

“I motivi di questo allontanamento professionale sono cose nostre, ma non sono neanche chissà che, davvero. Detto questo io rimarrò sempre grato e non sputerò nel piatto in cui ho mangiato e non dirò mai niente di male su Federico, nel senso che lui mi ha sempre dato una mano, mi ha dato una grossa spinta all’inizio e di questo gliene sono estremamente grato. Diciamo solo che abbiamo due personalità completamente diverse.

Ringrazio Fede anche per quello che ha fatto durante il mio percorso artistico. Le amicizie però nascono, crescono, corrono e a volte inciampano, è normale. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti. Chiaramente unendo l’amicizia al lavoro c’è stato anche un divario a livello di amicizia, tutto qua, questo è. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti tra di noi si risanino col tempo. Questo è tutto.

Non c’è nessuna Yoko Ono in questa storia – ha confessato Rovazzi al Corriere – Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura… Anche sugli auguri per la nascita del figlio… Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti. Ho lasciato la Newtopia perché Newtopia era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare. Con J-Ax è tutto a posto […] soffro per la situazione creata con Fedez e non andrò al suo matrimonio. I rapporti sono la cosa più bella nella vita, quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose”.