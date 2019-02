Il no è di quelli belli grandi, sentiti. Fedez lascia X Factor con una storia su Instagram. “5 anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi)” scrive il rapper, rispondendo a una domanda di un fan. “Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”, spiegando così perché non parteciperà all’edizione del 2019. Quanto a chi lo sostituirà, scrive, “faccio una previsione di Nostradamus”, suggerendo di tenerla “a mente”. “Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato” sui “talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste” e che “ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni”. “Questo perché l’underground a volte (non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione”. “Sarà l’anno in cui verranno al pettine, insomma” conclude aggiungendo una emoticon con la gocciolina di sudore.

