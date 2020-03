In questi giorni Fedez e il presidente del Codacons si sono scontrati, prima per la bellissima iniziativa dei Ferragnez per aiutare gli ospedali della Lombardia e poi per una campagna di raccolta fondi dell’associazione per i diritti dei consumatori.

Ieri sera il presidente del Codacons, Carlo Rienzi è stato ospite a Live Non è la d’Urso per parlare dei vip che sono riusciti con facilità a fare il tampone per il CoronaVirus. Probabilmente qualcuno deve aver fatto sapere al rapper milanese della presenza di Rienzi nella trasmissione di Carmelita, perché Fedez ha dedicato due storie ed un tweet alla d’Urso.

“La d’Urso che invita il presidente del Codacons in trasmissione senza contraddittorio. Applausi”. “Io se mi vogliono chiamare sono qua che aspetto eh.”

Il rapper poi avrà capito che Rienzi era stato invitato per parlare di tamponi e non della faida sulla raccolta fondi e quindi ha cancellato il tweet e le storie. In ogni caso io mi soffermerei sul fatto che Fedez si è detto pronto ad intervenire in diretta. Quindi nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso gli autori dovrebbero regalarci un bel dibattito tra il presidente del Codacons e il marito di Chiarona. 22% di share assicurato.

@Fedez che pubblica queste sue due storie durante la messa in onda di #noneladurso… CHAPEAU! pic.twitter.com/6SKBeAyj0i — Matteo Sperduti (@MatteoSperduti) March 29, 2020