Fedez, che in queste ore è stato accusato di aver gonfiato gli ascolti dei suoi brani su Spotify pur di riuscire a conquistare la vetta della classifica FIMI, su Instagram ha risposto ad una serie di domande fra cui una in cui tira in ballo i suoi colleghi.

Dopo aver chiuso i rapporti lavorativi con J-Ax e Rovazzi ed aver litigato con Salmo, il marito di Chiara Ferragni ha svelato come mai, secondo lui, alcuni suoi colleghi gli hanno dato sempre contro.

Ciao, i rapper mi amano.😅 — Fedez (@Fedez) 31 gennaio 2019

“Uno dei motivi principali può essere quello di non accettare rapporti di facciata o convenienza. In questi anni ho visto artisti che in privato si sono odiati, fatti guerre e cause, arrivare a fare dischi e canzoni insieme o riunirsi dopo anni solo per vendere più dischi o biglietti dei tour”.

E ancora:

“Penso anche che la mia sovraesposizione e una serie di obbiettivi raggiunti non abbia contribuito a farmi voler bene da molti di loro”.

Ovviamente Fedez non ha fatto nessun nome, ma chi possono essere i due rapper che si sono riuniti dopo anni? Uhm…



Accipigna!

Con il nuovo album #ParanoiaAirlines e con il singolo #TVTB feat. #DarkPoloGang @Fedez plana direttamente al primo posto degli album e dei singoli digitali: atterraggio perfettamente riuscito! ✈ #TopOfTheMusic pic.twitter.com/AwFUb7AVL0 — FIMI (@FIMI_IT) 1 febbraio 2019

Paranoia Airlines è l’album più venduto della settimana in Italia!

Vorrei dire tante cose ma preferisco solo dirvi GRAZIE!

Di cuore ❤️

Credete sempre in voi stessi anche quando siete soli contro il mondo.

Federico pic.twitter.com/l1umEcIIRn — Fedez (@Fedez) 1 febbraio 2019