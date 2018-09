Di ritorno da un evento della Milano Fashion Week, Fedez ha improvvisato un balletto e Chiara Ferragni rivolgendosi ai follower ha detto: “Fede è ubriaco“.



Il rapper ha lanciato un gioco del piccolo Leo ed ha fatto arrabbiate la regina delle influencer: “Ma sei scem*?! Hai quasi rotto il gioco di Leo. Meriti due sberle. Non lo farai mai più, dillo. Non romperai il gioco di Leo!”Adoro Chiarona in versione mistress.

Fede, invece di lanciare i giochi, quando vuoi farti un bicchierino chiamami che andiamo a far festa…