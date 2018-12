Fedez e J-Ax non sono più amici ed il mistero sulla rottura fra i due non sembra svanire, dato che anche Gabriele Parpiglia su Instagram ha parlato di un accordo milionario che sancirebbe il loro silenzio stampa.

“Per quale motivo Fedez e J-Ax hanno litigato? Chi lo sa, di certo c’è che i due hanno una clausola milionaria e non possono rilasciare nessuna dichiarazione sulla loro rottura”.

Tempo fa, intervistato da Maurizio Costanzo per L’Intervista, Fedez aveva infatti evitato di rispondere a qualsiasi domanda su J-Ax:

“Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”.

E lo stesso ha fatto J-Ax quando sono state Le Iene a fargli le medesime domande su Fedez:

Iene: Perché tra te e Fedez è finita?

Ax: No comment

Iene: Ma al suo matrimonio ci sei andato o no?

Ax: No comment

Iene: Almeno ti ha invitato?

Ax: No comment

Iene: Forse non c’erano più camere disponibili in Sicilia?

Ax: No comment

Iene: Tra 25 anni farai una reunion anche con Fedez?

Ax: Nella vita non si può mai sapere

Insomma, a meno che non vogliano infrangere la clausola contrattuale e riempire l’altro di big money, Fedez e J-Ax non risponderanno mai a nessuna domanda in merito alla loro rottura.

Anche Fabio Rovazzi, chiusa l’amicizia con Fedez, non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, così come Giulia Valentina quando ha interrotto il fidanzamento.