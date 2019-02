Lo scorso venerdì i Tiromancino hanno scritto un tweet contro un “clown” “ex idolo”.

“Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l’ ex idolo ( clown) di turno… Quando da instagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole…CONVINCENTI .. è tutta un’ altra storia e qualcuno lo sta capendo bene”.

Fedez si è sentito chiamato in causa e ieri sera ha risposto:

“Anche a me viene da ridere pensa un po’. Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c’è più dignità”.

I Tiromancino però hanno sottolineato di non aver mai fatto nomi.

“Nel mio tweet non c’ era un nome né un riferimento preciso a nessuno. C’ era la parola CLOWN e moltissimi di voi spontaneamente hanno messo un nome ben preciso vicino alla parola CLOWN/PAGLIACCIO. Ebbene se in così tanti avete fatto quel nome… fatevi due domande sul perché.”

In questo caso non mi schiero dalla parte di nessuno. Il motivo?

Ascoltando il nuovo album di Fedez ho provato lo stesso simpatico imbarazzo di quando vedo mia zia Carmela che cerca di fare “la giovane” mentre balla canzoni puttanpop. Non per questo però mi sognerei mai di chiamare Fedez clown, o di festeggiare per le recensioni pessime che ha ricevuto il suo disco pseudo t-rap.

Tutti hanno il diritto di inciampare durante la propria carriera senza sentirsi dire ‘pagliaccio’…



Anche a me viene da ridere pensa un po’ 😅

Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c’è più dignità 😘 https://t.co/c9uiHeIvj9 — Fedez (@Fedez) 2 febbraio 2019

Nel mio tweet non c’ era un nome nè un riferimento preciso a nessuno. C’ era la parola CLOWN e moltissimi di voi spontaneamente hanno messo un nome ben preciso vicino alla parola CLOWN/PAGLIACCIO. Ebbene se in così tanti avete fatto quel nome… fatevi due domande sul xché 🤡 — Tiromancino (@Tiromancino) 2 febbraio 2019