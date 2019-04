Fedez e la sua storica ex fidanzata Giulia Valentina ieri sera hanno partecipato alla prima milanese dell’esposizione di Mr. Brainwash, che si è tenuta presso la Galleria Deodato Arte.

La mostra dello street artist si chiama Milan Is Beautiful e resterà nel capoluogo lombardo per circa due mesi

Fedez e Giulia Valentina non si sono incrociati (o almeno nessuno li ha immortalati insieme), ma il profilo Instagram della Galleria d’Arte ha pubblicato le loro foto all’evento a distanza di pochi minuti. Ovviamente le foto non sono rimaste indifferenti ai fan…

— alessia (@alsehaz) 3 aprile 2019

Oddio raga. Giulia Valentina e Fedez allo stesso evento di #mrbrainwash — 👣 (@secretstepss) 3 aprile 2019

SCUSATE MA FEDEZ E GIULIA VALENTINA SONO NELLO STESSO POSTO IN QUESTO MOMENTO STO MALE CHE THROWBACK — (@hejclifford) 3 aprile 2019

Giulia Valentina e Fedez sono entrambi all’evento di Mr Brainwash (uno streetartist), e niente, io al posto loro sarei morta per il disagio, anche se pensando a che tipo di personaggi sono penso si siano detti almeno “ciao” — This Is Me (@ThisIsM21808108) 3 aprile 2019

Se Giulia Valentina è stata invitata alla prima di Milan Is Beautiful perché è un’influencer, Fedez perché è un suo grande fan (non a caso il suo primo album ufficiale si chiama proprio Mr. Brainwash – L’Arte di Accontentare, proprio in suo onore).

La storia fra Fedez e Giulia Valentina è durata tre anni ed è terminata nel 2016. Da quel giorno l’influencer non ha mai parlato dell’ex fidanzato, tranne quando – in occasione della conferenza stampa del programma Fan-CarAoke dichiarò:

“Se avessi incontrato Fedez a Fan-CarAoke sarei stata professionale. Ma, anche solo per lavoro, preferirei incontrarlo il più tardi possibile. Chiara Ferragni mi piace molto, la stimo da sempre“.

Chissà se quell’incontro tanto rimandato c’è stato alla prima della mostra d’arte oppure no…