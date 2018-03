Fedez e Ferragni, è nato Leone

(Instagram /Chiara ferragni)

È nato nella notte di Los Angeles, quando in Italia era già mattina inoltrata, Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Secondo fonti statunitensi ben informate, i due, ieri sera, si sono recati al Cedars-Sinai di Los Angeles, l’ospedale dove era già previsto che il piccolo Leone nascesse. E la nascita è avvenuta dopo poche ore. Sia la mamma che il bambino – a quanto apprende l’AdnKronos – stanno bene. Per ora i due genitori, di solito attivissimi sui social non hanno ancora ‘postato’ nulla. Ma chi li conosce bene assicura che nelle prossime ore non rinunceranno ad annunciare ai loro milioni di follower il lieto evento.