La polemica sulla festa di compleanno di Fedez al Carrefour ha iniziato a sgonfiarsi e oggi Chi ha lanciato una bomba che riguarda il rapper milanese e la moglie, Chiara Ferragni. Stando a quello che si legge nelle Pillole di Gossip del settimanale di Alfonso Signorini, Federico e Chiarona potrebbero essere tra i superospiti del prossimo Festival di Sanremo.

“In queste ore contatti intensi per il rapper Fedez, che potrebbe essere a sua volta superospite come cantante e farsi accompagnare dalla moglie Chiara Ferragni, che, al contrario di quanto detto, non presenterà la kermesse al fianco di Claudio Baglioni, ma potrebbe essere lo stesso al Teatro Ariston.”

Gli altri ospiti del Festival – secondo Chi – potrebbero essere Eros Ramazzotti e Marco Mengoni:

“Il direttore artistico del “Festival di Sanremo”, Claudio Baglioni, sta sfogliando la margherita dei suoi superospiti. “Chi” rivela due nomi sicuri ed uno in trattativa. Presenti: Marco Mengoni, già vincitore di “X Factor”, ed Eros Ramazzotti“.

Ieri tutti indignati per il compleanno di Fedez al supermercato, oggi per Marco Mengoni superospite di Sanremo. Ma non vi stancate mai? — mari (@amaricord) 24 ottobre 2018

Comunque tutto rispetto per Eros, ARTISTA.DI FAMA INTERNAZIONALE però a Sanremo c’è stato da poco come super ospite..che novità è?

Riguardo Mengoni penso sia eccessivamente presto, così come per Fedez..perché allora ESIGO anche EMMA li! — ❤🎈 (@sprockbrowncrew) 24 ottobre 2018

Ragazzi, Mengoni super ospite di Sanremo 2019? @mengonimarco dicci che questa volta sarà davvero così! Pleaseee! — Lu 💧 (@bralusss) 24 ottobre 2018