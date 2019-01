Fedez e Chiara Ferragni da qualche giorno sono alle Maldive per celebrare la loro luna di miele documentata, neanche a dirlo, su Instagram Stories minuto per minuto.

Il rapper e l’imprenditrice digitale soggiornano al Kudadoo Maldives Private Island (giuro, non mi hanno pagato per scriverlo), un complesso composto da sole 15 camere che vantano tutte la piscina privata, una vasca da bagno ad immersione totale, l’accesso completo alla spa, un servizio all inclusive di snack e bevande ed anche un iPad con cui gli ospiti possono fare diverse ordinazioni. Una location esclusiva che – secondo quando riportato da FanPage che si è divertita a fargli i conti in tasca – costerebbe per sei notti solo 28 mila euro. Praticamente 14 mila euro a testa, poco più di 2000 euro a testa al giorno. Bruscolini considerando il servizio offerto, la location e soprattutto i milioni che i due annualmente incassano.

Anche il ristorante sottomarino l’Ithaa Undersea Restaurant (anche questo non mi ha pagato per scriverlo) in cui Fedez e Chiara Ferragni sono andati a pranzare ha prezzi decisamente abbordabili: un menu degustazione composto da aperitivo, piatto principale, dessert, sorbetto alla frutta e bevande incluse costa solo 160 euro a testa, che può arrivare a 200 euro se si richiede l’aragosta come piatto principale.

In alcuni locali di Milano si spende addirittura di più. E non mangi certo con i pesci che ti nuotano sulla testa.

Nel dubbio la Ferragni continua a lavorare anche in luna di miele, dato che fra una nuotata ed una spa ha trovato il tempo anche per sponsorizzare la sua nuova linea di costumi con l’occhiolino. Businesswoman.