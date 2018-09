Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato un vero successo, ma purtroppo non tutti gli invitati si sono presentati, per un motivo o per un altro.

Se Matt & Bise erano in primissima fila (..per la gioia della Ferragni) tante star internazionali e non hanno dato pacco.

Oltre Mika e Max Pezzali, che hanno giustificato la loro assenza, hanno dato pacco al matrimonio anche le star internazionali Dua Lipa e Paris Hilton (che era presente ad un Festival) e quelle tricolore Ilary Blasi e Francesco Totti.

Assente anche Donatella Versace, che ha vestito lo sposo, perché ospite alla Mostra del Cinema di Venezia al fianco di Lady Gaga.

Matrimonio Ferragnez, gli ospiti assenti

Okay l’assenza di Paris Hilton.

Okay l’assenza di Dua Lipa.

Ma i Totti? Dove sono?#ferragnez #theferragnez — Clearly_asocial (@clearly_asocial) 1 settembre 2018

Dua Lipa non è più andata.

Úrsula Corberó non è più andata.

Louise Rose non è più andata.

Ma Ilary e Totti? #ferragnez — bates (@alorsquisuisje) 1 settembre 2018

In tutto questo io mi chiedo perché non c’era dua lipa e soprattutto perché non c’era j-ax? #ferragnez #ferragnezwedding — Luisa 🌹🌈 (@LuisaDiPuorto) 1 settembre 2018