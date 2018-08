Ieri Leggo e l‘Huffington Post hanno riportato la cifra raggiunta dalla raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni ed entrambi hanno parlato di un grosso flop. Parlare di “fiasco” mi pare esagerato, visto che il grosso delle donazioni arriverà il giorno delle nozze, ma di sicuro ne hanno di strada da fare per arrivare al traguardo di 50.000€.

Ad oggi i donatori sono stati 31 e la cifra raggiunta è 12.500€. Alla raccolta non hanno partecipato solo alcuni degli invitati al matrimonio dell’anno, ma anche diversi fan della coppia, che hanno donato quello che potevano, da 5 a 10€ (qui per vedere i dettagli).

Tra i donatori più generosi ci sono Luca Mocchetti (500 €), Lorena Gatti (400 €), Matteo Grandi (500 €), Massimo Pezzali (500 €) e ovviamente i genitori e la nonna di Federico (qui per le loro cifre).

Come già spiegato dagli sposi, questa cifra non andrà nelle loro tasche (come se ne avessero bisogno), ma sarà devoluta ad una causa speciale, scelta tra quelle proposte dai loro fan.

“In occasione del loro matrimonio, Chiara Ferragni & Federico desiderano aiutare una causa a voi speciale, selezionandola fra quelle che riceveranno all’email CHARITY@THEFERRAGNEZ.COM .”

Adesso cari invitati vip, non fate i tirchi, fuori la grana…