Oltre a J Ax, Fabio Rovazzi e Paris Hilton, qualcuno ha notato l’assenza di Ilary Blasi e Francesco Totti al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper e l’imprenditrice digitale avevano invitato Francesco e Ilary pubblicamente su Instagram, ma i due non si sono presentati a Noto.

Il motivo di questa assenza? Stando a quanto è venuto fuori stamani a Mattino 5, la presentatrice e il campione della Roma non avrebbero gradito la modalità dell’invito.

“Mancava pure la coppia d’oro Ilary Blasi e Francesco Totti. I due si erano in un certo senso autoinvitati e subito Fedez e Ferragni avevano provveduto ad invitarli ufficialmente via social. Una modalità troppo moderna, che Totti e Blasi secondo quanto ci risulta non hanno gradito. Peccato perché il matrimonio è stato davvero divertente”.