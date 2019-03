Ieri pomeriggio Fedez ha divulgato per errore il numero di telefono di Valentina Ferragni e del compagno di Francesca Farragni, Riccardo. Poche ore dopo Chiara Ferragni ha registrato le scuse di suo marito, che per l’occasione ha fatto un Lip Sync For Your Life sulle note di Perdono di Tiziano Ferro.



Se Perdono non dovesse bastare, consiglio a Fedez di provare anche con Sorry della Ciccone.

Je suis désolé

Lo siento

Ik ben droevig

Sono spiacente

Perdóname

PS: Non è nemmeno la prima volta che il rapper divulga il numero di un personaggio celebre. In passato l’ha fatto con Fabio Rovazzi, ma in quell’occasione non è stata una svista, ma uno scherzo (qui trovate il video).

Raga ho salvato il numero di rovazzi sto morendo dal ridere, Fedez mi ammazzi — manu loves riccardo (@rikimysun) 17 gennaio 2018

Quando Fedez ha messo il numero di Rovazzi online per scherzo ha ricevuto più messaggi lui in 4 minuti che io in una vita intera — GC (@Giova_Come) 19 gennaio 2018

Ma fedez che ha messo il numero di rovazzi nelle storie e ora a rovazzi non va più il telefono? io morta — siena (@bizzls) 17 gennaio 2018

Ma fedez ha appena pubblicato i numeri di telefono delle cognate per sbaglio ahhahaahahhahahah — Valentina R (@vale_russo83) 18 marzo 2019