Pochi giorni fa Asia Argento ha lasciato intendere che potrebbe restare ad X Factor anche durante i live e Fedez su Twitter ha detto di essere al suo fianco. Oggi in diretta a Radio RTL 102,5 il rapper ha ribadito che spera di rivedere Asia dietro al bancone di X Factor ed ha spiegato il perché.

“Io la terrei perché giustamente quando è successo tutto hanno scelto di non farla più partecipare, la scelta era giustificata dal fatto che lo scandalo metteva in ombra la gara stessa. Ci sarebbe stato il rischio che per tutta l’edizione si sarebbe parlato solo del caso Asia e non dei concorrenti. Ad oggi le cose sono cambiate. Radicalmente e repentinamente cambiate, ora non se ne parla più, se ne parla in altri luoghi e dove si sono fatti siparietti che si potevano evitare. Le persone secondo me si sono stufate dello scandalo e parlano solo della sua competenza come giudice. Se un giudice deve essere un valore aggiunto e un acceleratore di risultati per i ragazzi, Asia incarna entrambe le cose adesso.”

Federico non è l’unico a pensarla così. Se nei primi giorni dopo lo scandalo sui social erano in moltissimi a chiedere che l’attrice venisse cacciata dal talent di Sky, adesso le cose sono cambiate. Basta fare un giro su Twitter per vedere come gli spettatori di X Factor siano in gran parte convinti che la Argento debba restare al suo posto.