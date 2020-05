La festa della mamma di quest’anno sarà ricordata da Fedez non solo per la celebrazione di sua madre Tatiana, ma soprattutto per una querela che gli è stata notificata. L’accusa? Calunnia, diffamazione, associazione a delinquere, minacce plurime e induzione a commettere reati.

A sporgere denuncia è stato il Codacons che si è appellato ad un tweet di Fedez pubblicato un paio di mesi fa, quando in Italia erano nate molte campagne di raccolta soldi per gli ospedali italiani.

Fate girare! Codacons sta spacciando sul loro sito una campagna di raccolta fondi apparentemente “contro il coronavirus” quando basta cliccare sul banner per scoprire che le donazioni servono a sostenere SOLO loro stessi. Ma è possibile che nessuno intervenga? pic.twitter.com/kIVesszFQy — Fedez (@Fedez) March 27, 2020

Come riportato da AdnKronos, ecco il comunicato stampa:

“Fedez ha scatenato i followers contro il Codacons garantendo loro la totale immunità affermando testualmente che internet non è ‘un mezzo diffamatorio’ e che, pertanto, ‘si può dire il caz..o che si vuole’, tesi del tutto smentita dalle sentenze della Cassazione. L’artista accusava anche l’associazione di aver avviato una raccolta fondi in favore degli ospedali italiani e di aver distratto le donazioni per finanziare se stessa – prosegue il Codacons – tesi ridicola e smentita dalle informazioni contenute nella pagina in questione del sito Codacons, in cui si dichiarava in modo trasparente che le donazioni servivano a finanziare l’attività legale dell’associazione in tema di CoronaVirus”

Immediata la risposta del rapper: