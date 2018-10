Ieri sera Fedez si è trovato costretto a chiedere scusa ai suoi follower. Il motivo? Una foglia di lattuga e un panettone.

Chiara Ferragni e la mamma del rapper hanno organizzato il compleanno di Federico in un Carrefour di Milano. Fedez preso dall’euforia ha gettato a terra una foglia di lattuga ed ha preso a calci un panettone. Sui social si è scatenato il caos e i neo sposini hanno chiesto scusa a tutti.

“Ho letto su Twitter che molti si stanno lamentando pensando che noi stiamo sprecando cibo in questo momento. Mi è stato detto da chi ha organizzata la festa che il cibo verrà donato ai più bisognosi domani. L’unica storia che avete visto dove è stato sprecato il cibo è mia, mi assumo la colpa. Ho lanciato una foglia di lattuga, è colpa mia. Probabilmente chiunque si fosse trovato ad una festa a sorpresa in un supermercato avrebbe toccato i prodotti. Chiedo scusa, perché mi rendo conto di avere un’esposizione e di non dover dare un certo tipo di messaggi. Io e Chiara capiamo l’importanza della nostra esposizione. Questa non è una festa per esprimere l’opulenza, ma è una cosa simpatica che hanno fatto per me.

Ci tengo a rimarcare questa cosa, perché in più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la nostra stessa fortuna. Io adesso vigilerò che nessuno sprechi cibo. Per quanto vi potrà sembrare una cosa di poco conto, queste accuse mi hanno toccato tantissimo, perché sono stato dipinto come la persona che non sono. Forse non era il luogo più adatto ad essere adibito ad una festa, come in ogni festa c’era della goliardia e mi dispiace se il mio comportamento e quello dei miei invitati ha urtato la vostra sensibilità. Mi scuso e mi farò perdonare.”