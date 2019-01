Nuovo singolo per Fedez in attesa dell’album Paranoia Airlines. Stavolta si tratta di un duetto con Zara Larsson.

Fedez sta per lanciare un nuovo singolo tratto da Paraonia Airlines. Dopo la canzone dedicata al figlio Leo, Prima di ogni cosa, e il brano trap Che cazzo ridi con Tedua e Trippie Redd, è in arrivo in radio un brano in collaborazione con Zara Larsson. S’intitolerà Holding Out For You, e con tutta probabilità mescolerà il rap al pop internazionale, come in molte grandi hit degli ultimi anni.

Fedez con Zara Larsson: Holding Out for You

Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper milanese attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Già in precedenza Fedez aveva lasciato intendere qualcosa, ufficializzando però la notizia solo oggi, per la gioia dei suoi fan. Il singolo sarà in rotazione radiofonica dall’11 gennaio 2019 (ancora non si conosce la data di pubblicazione del video), mentre l’album Paranoia Airlines è in uscita il 25 dello stesso mese.

Questo il post con cui Fedez ha dato la lieta notizia ai suoi follower:

Fedez con Zara Larsson: ecco chi è la cantante svedese

Chi è Zara Larsson, la cantante con cui duetterà il rapper ex giudice di X Factor? Una nota artista svedese che ha già raggiunto la vetta delle classifiche mondiali grazie a collaborazioni di prestigio come quella con David Guetta, Tinie Tempah e i Clean Bandit.

Quali sono i suoi pezzi di maggior successo? Sicuramente Lush Life, Uncover e Never Forget You.

Tra l’altro, l’artista sarà presente anche in Italia a giugno in occasione del festival Firenze Rocks, nella giornata ‘pop’ che avrà come protagonista principale Ed Sheeran.

Insomma, pur non essendo una cantante ancora molto famosa nel nostro Paese, è già un nome di rilievo internazionale e quindi una collaborazione di grande prestigio per il cantante di Magnifico.