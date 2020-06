Alessandro Cattelan la scorsa settimana ha annunciato la nuova giuria di X Factor (già spoilerata da Davide Maggio). Dietro al bancone del talent di Sky vedremo due new entry, Emma ed Hell Raton, ma anche due comeback, Mika e Manuel Agnelli. In una recente intervista rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair, Fedez ha rivelato cosa pensa di questi 4 giudici.

“La nuova giuria? Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro”.

Il rapper di Bimbi Per Strada ha anche aggiunto che ad oggi un suo ritorno a X Factor è impensabile.

“Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”.

Il tracollo di cui parla Federico è innegabile, la finale di X Factor 13 infatti è stata la meno seguita di sempre, meno di 800.000 spettatori hanno visto su Sky 1 l’incoronazione di Sofia. L’arrivo di Emma può solo che far bene allo show, ma al posto di chiamare Hell Raton forse sarebbe stato meglio frugarsi nelle tasche e puntate sull’usato sicuro con un nome forte, magari proprio quello di Fedez

Fedez ha anche confessato cosa si scrivono lui e Jennifer Aniston su Instagram.

“Niente di che, le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo”.

