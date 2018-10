Fedez, reduce da una festa di compleanno a dir poco discutibile, ha deciso di rimuoversi da Instagram nelle stesse ore in cui la pagina Tabloit ha divulgato un video che mostra i retroscena delle ‘scuse’ dei coniugi Ferragnez.

Fra panettoni presi a calci (e poi rimessi a posto), rotoli di carta igienica volanti, bottiglie di vino rotte, frutta e verdura lanciata e succhi di frutta aperti e buttati a terra, Fedez ha deciso di replicare con la chiusura (momentanea, of course) del proprio profilo Instagram.

Nel dubbio, la vera vincitrice del party al Carrefour è stata Valentina Ferragni che si è fotografata così, in bilico fra il carrello della spesa ed il Lavazza Oro.

Però ‘sta foto assurda mi fa troppo ridere, ma che foto è?? Ma che senso ha farsi fotografare in posa, in bilico in un carrello e col piede tra il Lavazza Oro e il caffè Kimbo?? Ma per quale oscura ragione?? #Fedez pic.twitter.com/8pbfLcgtPk

— Sara Lu (@sara_lu) 23 ottobre 2018