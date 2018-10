La festa di compleanno di Fedez è ormai passata da qualche giorno, ma il rapper su Instagram è tornato a parlarne scatenando (involontariamente?) una nuova polemica, citando programmi dell’ammiraglia Mediaset come Grande Fratello Vip e Tu Si Que Vales.

In questi giorni, infatti, sia al Grande Fratello Vip che a Tu Si Que Vales abbiamo visto spettacolini e giochi con protagonista il cibo ed è stato proprio Fedez a citarli in maniera polemica.

Nello show di Maria De Filippi abbiamo infatti assistito ad un pugile che ha tirato una serie di pugni a delle angurie (ben 71!), mentre nel reality show di Ilary Blasi abbiamo visto le celebri vasche, in cui a Basile, Cattaneo, la Provvedi e la Salemi sono stati lanciati alcuni prodotti alimentari, fra cui ketchup, mais e cachi.

Forza, grinta e tanta determinazione! Avete visto quante angurie è riuscito a spaccare Mirko? #TuSiQueVales pic.twitter.com/hGNl5ATwdU — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) 27 ottobre 2018

Cibo sprecato, Fedez polemizza su GF Vip e Tu Si Que Vales

Insomma, come fa notare Fedez, che differenza c’è fra il cibo con cui hanno giocato i suoi amici e quello usato per giocare in TV? Il cibo in entrambi i casi non è stato usato per mangiare, ma da una parte è stato acquistato per uno show televisivo, dall’altro è stato distrutto per il gusto di distruggerlo.

Per carità, è sempre uno spreco, ma sono due situazioni completamente diverse. Fermo restando che effettivamente non sappiamo se il cibo lanciato nelle vasche del Grande Fratello Vip sia realmente commestibile o acquistato in qualche spaccio di prodotti a scadenza breve (o addirittura già scaduto).