Dopo una pausa di qualche mese, Fedez ha annunciato il suo ritorno al lavoro per scrivere il nuovo album.

Fedez è pronto a tornare in studio di registrazione. Il rapper milanese, che dopo aver chiuso il tour per Paranoia Airlines aveva scelto di prendersi un periodo di pausa, è atterrato nuovamente a Milano ed è intenzionato a rimettersi all’opera.

I tanti mesi passati con la sua famiglia, girando il mondo con la moglie Chiara Ferragni e dedicando tutte le sue attenzioni al piccolo Leone, gli hanno permesso di ricaricare le batterie, e adesso l’artista è di nuovo pronto per lavorare su un disco di inediti.

Fedez al lavoro su un nuovo album: l’annuncio su Instagram

Ovviamente, l’annuncio del rapper di Prima di ogni cosa è arrivato via social. Il 29enne Federico, che nelle ultime settimane si è ossigenato i capelli, ha dichiarato in una storia su Instagram: “Non riesco a vivere senza scrivere, ma non riesco a scrivere senza prima vivere. Finito il tour mi sono dedicato alla mia famiglia, ho dovuto elaborare tanti momenti che sono accaduti in questi anni. Domani torno in Italia per chiudermi in studio! Non vedo l’ora“.

La pausa dell’artista è dunque durata solo pochi mesi, e a breve potrebbero venire fuori le prime canzoni ‘eredi’ di Paranoia Airlines. Chissà quale ispirazione avrà trovato per la sua musica Fedez in questi mesi in famiglia. Non resta che aspettare per scoprirlo.

Fedez

Fedez e il problema di salute

Un’ottima notizia per tutti i fan del rapper milanese, che tra l’altro aveva di recente ammesso di aver scoperto di avere una piccola anomalia cardiaca. Fortunatamente, non si tratta di nulla di grave, e l’artista è riuscito subito a tenerla sotto controllo, tranquillizzando i suoi fan. Ma certo la paura è stata tanta, e anche per questo Fedez avrà ancora più voglia di rimettersi al lavoro e tornare sui palchi il prima possibile.

Per ora non abbiamo altre notizie riguardanti il suo nuovo album, ma restiamo attenti ai suoi canali social: chissà che non possano arrivare nuovi indizi nelle prossime settimane.

Di seguito Holding Out for You di Fedez con Zara Larsson: