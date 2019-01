Come vi avevo anticipato ieri, Fedez ha ricevuto il tapiro d’oro a causa delle dichiarazioni che Fabrizio Corona ha fatto a Verissimo.

In molti hanno pensato che Federico avesse tradito Chiara Ferragni (cosa che aveva subito smentito la stessa imprenditrice digitale).

Ieri sera anche il rapper ha categoricamente smentito di aver fatto le corna alla moglie, nonostante Valerio Staffelli abbia provato a stuzzicarlo più volte.

Ecco il servizio integrale della consegna del tapiro a Fedez (con i miei commenti in gif)

Staffelli: “Abbiamo sentito le dichiarazioni del signor Corona e le abbiamo portato il tapiro. Lei ha tradito la Ferragni?”

Fedez: “Io spero che lui non abbia detto questo”

Staffelli: “Sì ha detto che lei pare abbia avuto una relazione con la signora Provvedi”

Fedez: “Peccato che si è dimenticato di omettere le date. Probabilmente per fare promozione al libro che deve uscire”



Staffelli: “Quindi lei c’è stato con la Provvedi? C’è stata una relazione”Fedez: “Non c’è stata una relazione. Ci siamo frequentati molti anni fa, molti anni fa”Staffelli: “Ma avete fatto sess0?”Fedez: “Io preferisco non mettere in piazza queste cose”Staffelli: “Lei sta insieme ad una ragazza che fa l’influencer. Qui rischiamo che poi le ragazzine vanno in giro con l’elmo da vichingo con le corna”Fedez: “Io credo che lui abbia detto che Silvia l’ha tradito con me, ma non specificando la tempistica”Staffelli: “Lei quindi non ha tradito la signora Ferragni?”Fedez: “Ma no, io la Silvia la vedevo 4 anni fa, no, 5 anni fa”

Fedez: “No, erano 3 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara”



Staffelli: “Attento a non toccare Corona che adesso gli saltano anche i denti da soli”Fedez:”Io non ne so nulla, non amo queste vicende qui, comunque sti ca**i”