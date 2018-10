Qualche settimana fa è esploso il gossip che ha visto alcuni video privati di un corteggiatore di Uomini e Donne finire online contro la sua volontà e – contattato da Il Vicolo Delle News per un’intervista video – Federico Rubini ha implicitamente ammesso di essere lui il protagonista.

Ovviamente sono video divulgati a sua insaputa ed il ragazzo ha già assunto un legale per tutelarsi e farli rimuovere, ma quando lo scandalo è esploso lui era già stato eliminato da Teresa Langella, la tronista che stava corteggiando.

Teresa lo ha eliminato a causa di un altro scandalo, che ha visto addirittura il ritorno di Karina Cascella in studio a Uomini e Donne. Secondo la ricostruzione fatta dall’opinionista, pare che Federico avesse passato una notte di passione con un’altra ragazza durante il periodo del trono. Scappatella che le è costata il posto da corteggiatore.

“Alla fine è andata meglio così, magari quel video non Teresa l’avrebbe superato, così non se ne è parlato in televisione” – hanno esordito le ragazze de Il Vicolo Delle News, riferendosi alla sua uscita dal programma – “Sicuro che non l’avrebbe superato, anche perché l’avrà visto sicuramente – ha risposto Federico Rubini – Meglio così, era difficile anche da parte mia perché non era proprio una situazione….”