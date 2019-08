La storia tra Andrea Damante e Sara Croce sembra sia già finita. L’ex tronista intanto è stato beccato ad Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto, che è da poco tornata single (a causa di un tradimento?).

“Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?“.

Le ragazze de Il Vicolo delle News hanno notato un dettaglio trash. Sembra infatti che Federico Rossi da qualche giorno abbia smesso di seguire l’amico Damante (Andrea invece per adesso non ha tolto il follow all’amico).

“Evidentemente queste immagini non sono comunque piaciute a Federico. Il cantante proprio nelle ultime settimane ha cercato disperatamente di riconquistare la bella Paola senza riuscirci. – si legge su Il Vicolo delle News – Sarà stata allora proprio la gelosia a spingere Federico a togliere il segui all’amico (ex?) Andrea? E’ dunque sempre valida la regola che le ex fidanzate degli amici siano intoccabili?”