Poche ore fa Federico Rossi ha pubblicato delle storie su Instagram nelle quali percula i tronisti di Uomini e Donne e i gieffini.

In una clip in particolare Fede lancia una frecciatina agli ex protagonisti di U&D che poi diventano dj e secondo le sue fan il bersaglio del cantante era Andrea Damante.

“A chi mi chiede spesso cosa voglio fare da grande, io rispondo ‘mi piacerebbe diventare una star come quelli di Uomini e Donne. Che poi vabbè raga si sogna in grande, va bene Uomini e Donne come va bene anche il Grande Fratello, l’importante è che alla fine si arrivi a fare il dj”.

Pretendo una catfight!



federico che fa frecciatine a damante✈️✈️✈️ — ♛ (@sweetlikebenji2) 10 giugno 2018