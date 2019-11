Federico Lauri – noto ai più come Federico Fashion Style – intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato di ricevere moltissimi complimenti e apprezzamenti, sia da donne che da uomini.

Come dichiarato a FanPage, infatti, Federico Fashion Style è felicemente sposato.

Federico e Letizia hanno una figlia, Sophie Maelle, che è stata concepita con l’inseminazione artificiale ed ha avuto Valeria Marini come madrina di battesimo.

“Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa? Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.