Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Il protagonista de Il Salone delle Meraviglie è fidanzato da 12 anni con Letizia, ma ha rivelato che per adesso non ha intenzione di sposarsi, perché è troppo impegnato. Federico però ha anche dichiarato di voler allargare famiglia in futuro.

“Sposarmi? Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare. Un nuovo figlio ora? Mi piacerebbe anche se ho tanti impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia. Amo mia figlia. Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe. Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero”.

Federico Fashion Style il mese scorso ha anche risposto ai rumor sulla sua presunta omosessualità.