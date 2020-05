Federico Cesari, gay,web serie. Se questo vi suona familiare è perché siete dei fan di Skam Italia, ma in questo articolo non parlo di quella serie (che ora debutterà su Netflix che ne ha acquistato i diritti dopo che Tim Vision l’aveva chiusa alla terza stagione), bensì di Dentro, un’altra web serie che ha debuttato su Spotify in questi giorni.

Sì, avete letto bene: è una serie audio dove le puntate le possiamo solo ascoltare.

Il titolo della audio fiction (nata da un’idea di Luca Carano) è proprio Dentro ed è disponibile su Spotify, Apple, Google Podcast e Spreaker (qua tutti i link) ed il protagonista è – come già scritto – Federico Cesari, il buon Martino Rametta di Skam Italia, insieme a Matilda De Angelis.

Cesari e De Angelis interpretano rispettivamente Chiara e Claudio, due coinquilini (entrambi gay) che si trovano bloccati in casa dall’emergenza Covid-19.

Le parole del regista a Webboh.it: