“Ci vuole coraggio per aprirsi e affrontare la vita non da vittima ma da protagonista”: Federica Lisi Bovolenta, moglie di Vigor Bovolenta, campione di volley dell’era Velasco morto durante una partita il 24 marzo 2012 all’età di 37 anni, quel coraggio lo ha. E lo ha dimostrato raccontando in un’intervista a Libero, la sua vita di oggi: i suoi cinque figli avuti con “Bovo” (di cui uno nato dopo la scomparsa del marito) e la sua nuova compagna, la cantautrice Pia Tuccitto. “Con Pia la mia vita è cambiata completamente. È una grandissima cantautrice rock, è sua la canzone E… di Vasco Rossi”, ha raccontato Federica, 42 anni.

L’incontro nel 2014 nella trasmissione di Red Ronnie Barone Rosso dove Federica Lisi presentava il libro dedicato al marito Noi non ci lasceremo mai: “Terminata l’intervista, incontro Pia che era lì per presentare il suo nuovo singolo”, ha ricordato Federica. “Sentendo le sue canzoni ci siamo rese conto che l’intreccio delle nostre vite era perfettamente magico. Lentamente ma con determinazione abbiamo iniziato a frequentarci; Pia ha conosciuto i miei figli e sentivo sempre più il bisogno di costruire e condividere con lei un pezzo della mia vita”.

Dalla loro unione è nato Ioelei, che alterna le letture tratte dal libro Noi non ci lasceremo mai (Mondadori, 2013) alle canzoni di Pia Tuccitto. Uno spettacolo scritto a quattro mani “per trasmettere la voglia di vivere e di amare”. La stessa voglia che ha permesso a Federica di ricominciare dopo essere rimasta sola sette anni fa: “L’unione con Pia va oltre qualsiasi cosa; nasce professionale e si fonde con il personale. Mi sono gettata in questa mia nuova vita perché provo sensazioni ed emozioni bellissime”.