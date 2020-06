“Alcune settimane fa ho accusato una ricaduta durante la riabilitazione e sono stato costretto a sottopormi ad un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro”. Roger Federer annuncia su Twitter di essersi sottoposto a un nuovo intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi da tennis fino al prossimo anno. “Come già feci in vista della stagione 2017 – spiega il 38enne svizzero, vincitore di 20 prove del Grande Slam – intendo dunque prendermi il tempo necessario per essere al 100%, pronto a giocare ai miei massimi livelli. Mi mancheranno i tifosi e il circuito ma sono impaziente di rivedervi tutti all’inizio della stagione 2021”.

Fonte