Le maglie Laureus autografate da Roger Federer, in occasione dell’ultima edizione di Wimbledon, e dai giocatori della nazionale italiana di rugby, in procinto di partire per il Giappone per la Coppa del Mondo. E ancora, i palloni da calcio e basket firmati da Alex Del Piero e Danilo Gallinari e un giro in barca a vela con Furio Benussi. Le stelle dello sport scendono in campo a favore della Laureus F1 Charity Night, l’annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Italia Onlus, che si terrà a Milano, presso il suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate, giovedì 5 settembre, tre giorni prima del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Dallo scorso primo di agosto e fino al 4 settembre (chiusura alle ore 22.00) è attiva la pre-asta della Fondazione Laureus sulla piattaforma benefica di CharityStars (www.charitystars.com/laureus2019), cui è possibile partecipare facendo offerte per aggiudicarsi i lotti proposti. Il valore raggiunto online su Charity Stars costituirà poi la base d’asta per la Laureus F1 Charity Night. Nella serata del 5 settembre su ogni tavolo saranno posizionati dei tablet che mostreranno in diretta l’andamento della raccolta fondi e attraverso i quali sarà possibile rilanciare la propria offerta.

Alla sesta edizione della Laureus F1 Charity Night, che ogni anno raccoglie oltre 300.000 euro, parteciperanno Ambassadors, Academy Members e testimonial di Laureus, tra cui Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Riccardo Pittis, Sean Fitzpatrick, David Coulthard. A impreziosire il parterre de rois ci saranno inoltre Serena Autieri e Pierfrancesco Favino. La serata sarà condotta da Federica Masolin, apprezzata giornalista e volto di Sky Sport della Formula 1, e Rudy Zerbi, conduttore radiofonico di Radio Deejay e produttore discografico italiano, oltre ad essere un noto personaggio televisivo. Al menù stellato della serata ci penseranno invece Davide Oldani, ambasciatore Laureus Italia, e Andrea Berton.

Il nuovo format di live entertainment della serata sarà curato da Feelrouge Worldwide Shows, l’agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi, che proporrà un vero e proprio show, basato sugli elementi di tempo e velocità, con competizioni divise in squadre cui parteciperanno performers, Ambassadors e testimonial Laureus.

Oltre ai memorabilia dei campioni dello sport, protagonisti dell’asta saranno pezzi unici ed esclusivi donati da rinomati luxury brand: IWC Schaffhausen, Smart (con Garage Italia), Piaggio & C., Jaeger-LeCoultre, Baume&Mercier, Mercedes-Benz, Chloé, Caruso, Tod’s, Roger Vivier, Moncler, Montblanc, Christofle Paris, Lancel, Edhèn, Adidas, Ferrari Trento e vari oggetti personali donati negli anni dagli Ambassador Laureus.

Tutti i proventi verranno destinati a sostegno dei progetti della Fondazione Laureus Italia Onlus attivi nelle periferie delle città di Milano, Napoli, Torino e Roma. Dal 2005 ad oggi la Fondazione ha sostenuto più di 5000 bambini che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica, attraverso numerosi progetti che offrono più di 20 differenti attività sportive. Per allargare il raggio di azione della Fondazione privati e aziende possono contribuire alla serata di gala attraverso sponsorship e partnership.