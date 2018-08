Calcio, vergogna sul campo del Marzabotto: saluto romano e maglia della Rsi in riproduzione….

Non c’è reato nel comportamento del calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi, che il 12 novembre 2017 esultòe mostrando una maglietta della Repubblica Sociale davanti alla gradinata del campo di Marzabotto, paese dell’eccidio nazifascista (avvenuto fra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944: quasi 800 vittime, soprattutto donne e bambini).

Per la Procura di Bologna, che ha chiesto l’archiviazione poi disposta dal Gip, come apprende l’Ansa, “nessun pericolo all’ordinamento democratico può essersi riscontrato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo. La giustizia sportiva aveva invece squalificato il calciatore per 8 mesi.

